Das Ende der Sulzer Samariter naht

Anfang März trafen sich zwölf Aktivmitglieder, zwei Passivmitglieder sowie die Instruktorin vom Kantonalverband und der Vereinsarzt zur 80. und letzten Generalversammlung des Samaritervereins Sulz in Schwaderloch. Der Verein wird Ende 2025 aufgelöst.

Nach dem Essen konnte die Präsidentin Ramona Marbot die Versammlung eröffnen und speditiv voranschreiten. Nach den ersten To-dos einer GV, die einfach erledigt werden müssen, verlas sie den Jahresbericht des vergangenen Vereinsjahres. Dieses war arbeitsintensiv und mit vielen Höhepunkten gespickt. Unter anderem durften die Samariter die Sanitätsposten an der Turnershow der turnenden Vereine Sulz Anfang des Jahres, sowie auch deren grossartiges Regionalturnfest in Laufenburg im Juni unterstützen. Natürlich war das längst nicht alles an Arbeit im letzten Jahr. Jedoch sicherlich die grössten beiden Brocken. Nebst der Arbeit konnte Ramona Marbot bei den Anwesenden auch so manche Erinnerungen an gemütlichere Anlässe und Übungen wieder hervorholen und den einen oder anderen Schmunzler auf die Gesichter zaubern.

Ebenfalls wurde im Jahresrückblick deutlich, dass auch im Verlaufe des Jahres die Entscheidung über die Zukunft des Samaritervereins Sulz immer konkreter wurde. Der Vorstand hatte die Mitglieder bereits Ende Sommer darüber informiert, dass eine Auflösung des Vereins aus den unterschiedlichsten Gründen immer wahrscheinlicher werde. Anfang des neuen Jahres hatte dann auch eine ausserordentliche Versammlung stattgefunden, die beschloss, dass der Samariterverein Sulz per 31. Dezember 2025 aufgelöst wird. Zum Schluss ihres Berichtes erläuterte die Vortragende den Anwesenden, was sie sich fürs letzte Vereinsjahr noch alles wünsche und dass die Mitglieder noch jede Aufgabe und jeden Anlass gemeinsam geniessen werden.

Nach ihrem Jahresbericht war die trockenere Materie der Jahresrechnung an der Reihe, welche von den Revisoren der Versammlung zur Annahme empfohlen wurde. Mit Stolz und Dankbarkeit durfte die Präsidentin anschliessend die Ehrungen durchführen und gleich zwei Anwesenden zu 30 und 40 Jahren Aktivmitgliedschaft gratulieren. Marco Schüepp und Bernadette Weiss haben sich in dieser langen Zeit intensiv für den Samariterverein eingesetzt.

Das Arbeitsprogramm fürs neue Jahr wurde vorgestellt. Es soll bis Ende September noch so normal wie möglich verlaufen, mit einer Jubiläumsreise einen grossen Höhepunkt beinhalten und mit dem Chlaushock für alle Mitglieder als letzten Anlass für die Samariter aus Sulz ein gemütliches und kameradschaftliches Ende finden.

Die Präsidentin lobte auch alle für die Übungsbesuche in den vergangenen Jahren und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihren grossen Einsatz. So durften die f leissigsten Übungsbesucher und Posteneinsatzleistenden im Verein noch ein kleines Präsent entgegennehmen. Und für alle stand ebenfalls ein kleines Andenken bereit, was an das 80-Jahr-Jubiläum erinnern soll. Nach der Versammlunggenossen die Mitglieder noch das Zusammensein bei einem feinen Dessert sowie einem kleinen Rückblick-in-die-Vergangenheit-Quiz mit vielen Schmunzlern und Aha-Erlebnissen. (mgt)