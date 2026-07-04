Das Eidgenössische daheim: Die Spiele sind eröffnet

Heute Morgen, 7.30 Uhr, begannen in Möhlin-Ryburg und in Rheinfelden die Wettkämpfe am Eidgenössischen Weidlings-Wettfahren. Der Rhein bot eine atemberaubende Kulisse in diesen frühen Morgenstunden.



Während in Möhlin auf dem Stausee oberhalb Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt am Samstag und Sonntag die Wettkämpfe im Paarwettfahren stattfinden, gehen gleichzeitig die Einzelwettfahren in Rheinfelden über die Bühne. Das Eidgenössische stemmen der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin und der Rhein-Club Rheinfelden gemeinsam. Auf dem grossen Festplatz des WFV Ryburg-Möhlin beim Bürkli finden am Samstagabend ab 19 Uhr Konzerte auf einer grossen Bühne statt, unter anderem mit «LAESSIG» und Florian Ast. Mittlerweile hat man dort unten am Rhein auch die Fritteuse in Betrieb genommen, dies im Rahmen des traditionellen Fischessens. Der Start für zwei goldene Tage am Rhein ist definitiv geglückt. (rw)