Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Darf ich schweigen?

  03.01.2026 Kolumne
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick
Cornel Wehrli,Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Cornel Wehrli, Wehrli Partner Rechtsanwälte, Frick

Frage: Ich bewerbe mich derzeit als Tänzerin bei einem Musical und bin im zweiten Monat schwanger. Nun steht ein Vorstellungsgespräch bevor. Bin ich verpflichtet, meine Schwangerschaft von mir aus anzugeben ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote