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«Dann wissen wir, wie es im Ernstfall geht»

  18.06.2026 Rheinfelden
Mit Sack und Pack in den Untergrund: 36 «Flüchtende» verbrachten die Nacht in der Schutzraum-Anlage Augarten. Foto: Valentin Zumsteg
Mit Sack und Pack in den Untergrund: 36 «Flüchtende» verbrachten die Nacht in der Schutzraum-Anlage Augarten. Foto: Valentin Zumsteg

ZSO Unteres Fricktal nimmt an grosser Übung teil

Herausforderung für die Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal: Am Montag und Dienstag mussten 36 «Flüchtende» im Schutzraum Augarten betreut werden – auch über Nacht.

Valentin Zumsteg

Es ist kurz nach 21 Uhr, als ...

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