DANKGOTTESDIENST IN FRICK – ÜBERGABE DER HOLZHERZEN AN DIE 5. KLASSE

Katechetin Daniela Grether begrüsste Mitte Mai die katholischen Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse aus Frick zum Dankgottesdienst zum Versöhnungsabschluss – «Schlüssel zum Herzen». 15 Kinder durchliefen am Vortag mit einer Begleitperson die sieben Posten und im anschliessenden Gespräch mit dem Priester Leo Stocker konnten die Kinder ihre Stolpersteine in ihrem Leben Jesus/ Gott überlassen und bekamen die Lossprechung. Im Dankgottesdienst lasen die Kinder ein Rollenspiel und Pfarrer Leo Stocker vertiefte die Barmherzigkeit von Gott. Am Schluss holten die Kinder vor dem Altar ihre Holzherzen mit einem goldenen Schlüssel, die sie im Religionsunterricht persönlich bemalt hatten. (mgt)