Danke, Polina

Kurz vor den grossen Sommerferien erreichte die Redaktion der NFZ diese tolle Zeichnung mit folgenden Zeilen: «Hallo! Mein Name ist Polina Melnychuk, ich bin schon 9 Jahre alt. Ich bin fast am Ende der 2 A Klasse in Möhlin und es sind bald Ferien. Meine Zeichnung zum Thema Ferien 2025. ...