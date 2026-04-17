Dank Regen weniger Wasserverbrauch

Die Generalversammlung des Familiengartenvereins Kaiseraugst fand kürzlich im Violahof in Kaiseraugst statt und wurde von Präsident Stephan Ries eröffnet. Rund 60 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Zudem ...

Generalversammlung des Familiengartenvereins Kaiseraugst

Die Generalversammlung des Familiengartenvereins Kaiseraugst fand kürzlich im Violahof in Kaiseraugst statt und wurde von Präsident Stephan Ries eröffnet. Rund 60 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Zudem konnten vier neue Pächterfamilien begrüsst werden, die im vergangenen Jahr dem Verein beigetreten sind.

Positives Gartenjahr

Im Rahmen der ordentlichen Traktanden blickte der Präsident auf ein insgesamt positives Vereins- und Gartenjahr zurück. Der regenreiche Sommer wirkte sich günstig auf den Wasserverbrauch aus und führte zu tieferen Betriebskosten. Gleichzeitig wurde die Bedeutung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen betont. Der Verein steht finanziell auf einem soliden Fundament; die Jahresrechnung wurde genehmigt und Vorstand sowie Revisoren entlastet.

Einen Schwerpunkt bildeten die Wahlen für die neue Amtsperiode. Präsident Stephan Ries, Vizepräsident Thomas Müller sowie Kassierin Lucia Hofstetter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Philippe Troller als Aktuar. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Arealchefs Beat Meister, Daniel Fluri und Marcel Barth. Die Wahlen erfolgten einstimmig und ohne Gegenkandidaturen. Die bisherige A ktuarin Stephanie Trummer wurde mit Applaus und grossem Dank für ihre engagierte Vereinsarbeit verabschiedet.

Kein Sommerfest

Im weiteren Verlauf informierte der Vorstand über zusätzliche Entscheide im Vereinsleben. Auf ein Sommerfest wird im laufenden Jahr verzichtet, während die Vorbereitungen für das 50-Jahr-Jubiläum des Vereins im Jahr 2027 frühzeitig aufgenommen werden sollen. In der Pause wurde ein Apéro offeriert. Nach Abschluss der Geschäfte klang die Versammlung in angenehmer Atmosphäre aus. Vorstand und Mitglieder blicken zuversichtlich auf die kommende Gartensaison und die weitere Zusammenarbeit. (mgt)