Dank Regen weniger Wasserverbrauch

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  17.04.2026 Kaiseraugst
Der Vorstand des Familiengartenvereins Kaiseraugst. Foto: zVg
Der Vorstand des Familiengartenvereins Kaiseraugst. Foto: zVg

Generalversammlung des Familiengartenvereins Kaiseraugst

Die Generalversammlung des Familiengartenvereins Kaiseraugst fand kürzlich im Violahof in Kaiseraugst statt und wurde von Präsident Stephan Ries eröffnet. Rund 60 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Zudem ...

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