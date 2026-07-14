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Dank Klimakarten Siedlungsklima verbessern

  14.07.2026 Aargau
Die Klimakarte (Ausschnitt Fricktal) zeigt die Temperaturunterschiede in unterschiedlichen Farbtönen. Je heller die Farbe, desto höher die Temperatur. Grafik: Kanton Aargau
Die Klimakarte (Ausschnitt Fricktal) zeigt die Temperaturunterschiede in unterschiedlichen Farbtönen. Je heller die Farbe, desto höher die Temperatur. Grafik: Kanton Aargau

Neue Karten auf dem Aargauischen Geografischen Informationssystem (AGIS)

Der Kanton stellt aktualisierte und höher aufgelöste Klimakarten zur Verfügung. Sie zeigen die heutige und zukünftige klimatische Situation flächendeckend für den gesamten Kanton und ...

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