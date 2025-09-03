Dani Kalt lässt «E Stärn so schön» wieder leuchten

Über 40 000 Leute haben zwischen 2001 und 2009 das Weihnachtsmusical «E Stärn so schön» von Dani Kalt gesehen. Jetzt bringt er das Werk zurück auf die Bühne – es ist eine ...

Familien, die mitspielen wollen, können sich melden

Über 40 000 Leute haben zwischen 2001 und 2009 das Weihnachtsmusical «E Stärn so schön» von Dani Kalt gesehen. Jetzt bringt er das Werk zurück auf die Bühne – es ist eine Herzensangelegenheit.

Valentin Zumsteg

Die Augen von Dani Kalt beginnen zu leuchten, wenn er von seinem Weihnachtsmusical «E Stärn so schön» erzählt. 2001 war die Uraufführung in Magden, bis 2009 wurde es unzählige Male in der ganzen Deutschschweiz aufgeführt. «Über 40 000 Leute haben es gesehen, jedes Jahr hatten wir mehr Auftritte», erzählt der 53-Jährige. Dann musste er das Touren beenden – zwei Bandscheibenvorfälle bremsten ihn aus. Doch die Idee, das Musical zurück zu den Zuschauern zu bringen, hat er nie aus den Augen verloren. Er wurde auch immer wieder darauf angesprochen. Viele Leute fragten ihn, wann es wieder aufgeführt wird. Jetzt ist es soweit, dank eines Sponsors ist die Finanzierung gesichert.

«Von Familien für Familien»

In diesem Jahr zur Adventszeit wird der «Stärn» wieder leuchten. «Meine Tochter hat damals als kleines Mädchen mitgespielt. Jetzt ist sie selbst Mutter und mit ihrer Tochter dabei», erzählt Kalt. Eine neue Generation soll die emotionale Geschichte erleben. Sein Stück basiert auf «D Zäller Wiehnacht». «Meine Mutter hat das früher zur Weihnachtszeit rauf und runter gehört. Ich dachte mir immer, das könnte man auch etwas moderner machen.» So ist «E Stärn so schön» entstanden – und hat Tausende von Leuten begeistert.

Die Adventszeit ist für Dani Kalt, der sich selbst als sehr religiös bezeichnet, wichtig. «Ich finde, wir sollten unseren Traditionen Sorge tragen.» Wie bereits bei den früheren Aufführungen ist «E Stärn so schön» ein Gemeinschaftsprojekt. «Von Familien für Familien», sagt Dani Kalt. Er sucht deswegen Familien, die gemeinsam im Weihnachtsmusical mitspielen möchten. «Die Adventszeit ist wichtig für Familien. Deswegen wollen wir, dass sie bei diesem Projekt gemeinsam mitmachen können.» Geprobt wird im Fricktal, wo genau, ist noch offen. Dani Kalt freut sich auf alle, die zusammen mit ihm den «Stärn» wieder aufgehen lassen wollen. Der Erlös der Produktion kommt dem Hilfsprojekt «Helfen hilft» zugute, das von Dani Kalt und Gleichgesinnten 2012 gegründet worden ist. Es unterstützt Menschen in Not in Sri Lanka.

«Wir beginnen mit einer kleinen Tour»

Die diesjährige Premiere von «E Stärn so schön» wird am 29. November um 20 Uhr in der katholischen Kirche Möhlin gefeiert. Danach folgen Aufführungen in Breitenbach, Küssnacht am Rigi, Emmen und Hünenberg. Dernière ist am 21. Dezember im Gemeindesaal in Magden. Doch das wird nicht der Schlusspunkt sein: «Wir beginnen in diesem Jahr mit einer kleinen Tour. Im nächsten Jahr sind mehr Aufführungen geplant», sagt Dani Kalt. Sein «Stärn» soll noch lange leuchten und Freude verbreiten.

Familien, die beim Weihnachtsmusical «E Stärn so schön» gerne mitspielen möchten, können sich bei Dani Kalt melden: Tel. 079 204 77 04, info@staern.ch oder über die Webseite.

www.staern.ch