Damit Wasser auch bei Strommangel fliesst

Die Gemeinde Frick hat für die Sicherstellung der Wasserversorgung in Notlagen für das Grundwasserpumpwerk Neumatt und das Stufenpumpwerk Frickberg zwei Notstromaggregate beschafft.

Aufgrund einer Risikoanalyse nach der Strommangellage vor drei Jahren entschied der Gemeinderat, für die Wasserversorgung Notstromaggregate zu beschaffen. Vor der Anschaffung wurde ein analoges Aggregat der Gemeinde Füllinsdorf getestet. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde danach eine Submission für zwei Notstromaggregate durchgeführt. Parallel dazu wurden Anpassungen der Elektrik und Steuerung der Wasserversorgung vorgenommen, um die Notstromeinspeisung sicherzustellen.

Die neuen Aggregate wurden im Januar ausgeliefert. Am 31. März 2026 war der grosse Tag: Ein Testlauf der beiden neuen Notstromaggregate wurde durchgeführt. Das Aggregat 1, ein Modell der Klasse 200 kVA, wurde beim Grundwasserpumpwerk Neumatt angeschlossen, das zweite Aggregat des Typs 60 kVA beim Stufenpumpwerk Frickberg. Der Test für die netzunabhängige Wasserförderung zum Reservoir Frickberg respektive zum Reservoir Horn verlief erfolgreich. Damit ist nachgewiesen, dass die elektrische Noteinspeisung der Wasserversorgung bei einem Stromausfall funktioniert. Brunnenmeister Ruwen Bähler und sein Team wie auch alle weiteren Projektbeteiligten freuten sich über den erfolgreichen Testlauf. (mgt)