Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Damit es mit dem Deutsch besser klappt

  21.12.2025 Laufenburg
Die Sprachwerkstatt freut sich auf Unterstützung. Foto: zVg
Die Sprachwerkstatt freut sich auf Unterstützung. Foto: zVg

Die kreative Sprachwerkstatt Laufenburg unterstützt und fördert fremdsprachige Menschen beim Erlernen der deutschen Sprache. Damit junge Erwachsene von dem kostenlosen Angebot profitieren können, ist die Sprachwerkstatt auch für 2026 auf Freiwillige angewiesen.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote