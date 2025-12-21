Damit es mit dem Deutsch besser klappt

Die kreative Sprachwerkstatt Laufenburg unterstützt und fördert fremdsprachige Menschen beim Erlernen der deutschen Sprache. Damit junge Erwachsene von dem kostenlosen Angebot profitieren können, ist die Sprachwerkstatt auch für 2026 auf Freiwillige angewiesen.

«Wir suchen dich!», wird zur Mithilfe bei der kreativen Sprachwerkstatt aufgerufen. Die Kreative Sprachwerkstatt ist ein Angebot in Laufenburg, das seit 2018 besteht. Die regionale Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» ist Träger von diesem kantonalen Integrationsprojekt und erstellt gegenüber dem Kanton einen Bericht, da die kreative Sprachwerkstatt mit kantonalen Integrationsgeldern finanziert wird. Auch für das neue Jahr 2026 wurde von der Integrationsfachstelle ein Projektgesuch zur Finanzierung beim Kanton eingereicht. In den letzten Jahren hat sich das Angebot bewährt. Migrantinnen und Migranten nutzen den Ort, um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und Kontakte zu knüpfen. Die Ziele der kreativen Sprachwerkstatt sind folgende: Praktische Anwendung der deutschen und schweizerdeutschen Sprache, Erweitern des lokalen Netzwerks durch Förderung des sozialen Austauschs und der Begegnung, Förderung des gegenseitigen Prozesses der Integration durch interkulturelles Lernen, Kennenlernen von lokalen Begebenheiten und Orten sowie kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe mit Hilfe zur Selbsthilfe.

Deutschkurse

Um die Deutschkurse der Kreativen Sprachwerkstatt in verschiedenen Niveaus anbieten zu können, werden für das Jahr 2026 freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte, die dieses Angebot unterstützen oder die Projektleitung für einen Anfängerinnen- und Anfängerkurs übernehmen möchten, melden sich bei der regionalen Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» unter info@mitdabeifricktal.ch. «Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung», so die Verantwortlichen. (mgt)