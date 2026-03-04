Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Damit die Vergangenheit nicht vergessen geht

  04.03.2026 Persönlich
Es interessiert sie, wie die Menschen im Fricktal früher lebten. Die pensionierte Aargauer Kantonstierärztin, Erika Wunderlin, hat vor Kurzem ein Buch über ihre Familiengeschichte von 1680 bis 1980 veröffentlicht. Foto: Janine Tschopp
Es interessiert sie, wie die Menschen im Fricktal früher lebten. Die pensionierte Aargauer Kantonstierärztin, Erika Wunderlin, hat vor Kurzem ein Buch über ihre Familiengeschichte von 1680 bis 1980 veröffentlicht. Foto: Janine Tschopp

Die ehemalige Kantonstierärztin Erika Wunderlin betreibt Ahnenforschung: Die Geschichte ihrer Vorfahren liegt Erika Wunderlin am Herzen. So widmet sich die ehemalige Aargauer Kantonstierärztin seit ihrer Pension im Jahr 2018 der Familien- und Lokalgeschichte. Vor kurzem ist ihr ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote