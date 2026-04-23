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Damit der Verkehr fliesst

  23.04.2026 Fricktal
Die kommende Entwicklung im Sisslerfeld wird Auswirkungen auf den Verkehr haben. Foto: Archiv Sascha Roth
Die kommende Entwicklung im Sisslerfeld wird Auswirkungen auf den Verkehr haben. Foto: Archiv Sascha Roth

Gesamtverkehrskonzept Raum Frick–Stein–Laufenburg

Der Regierungsrat hat vor zwei Jahren je 500 000 Franken für die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts (GVK) Raum Frick-Stein-Laufenburg sowie für eine vertiefte Überprüfung eines neuen Rheinübergangs ...

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