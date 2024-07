Ferienspass bei den Damhirschen in Möhlin

15 Kinder zwischen 7 und 16 Jahren durften am Mittwoch ganz nah am Damhirschbock, seinen Geissen und den zwanzig Frischlingen sein. Die Jungen sind in den letzten zwei Wochen zur Welt gekommen und flitzen schon über die Wiesen in ...