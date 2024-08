Alter Kindsgi meldet sich

Dacheinsturz beim ehemaligen Kindergarten Dürrenbächli

Letzte Woche zum Teil und in dieser Woche komplett ist das alte Dach des einstigen Laufenburger Kindergartens eingestürzt. Das Grundstück wurde abgesperrt. Das schon länger nicht mehr bewohnbare Gebäude soll abgerissen werden.

Susanne Hörth

Im November 2018 wurde in Laufenburg der neu gebaute Dreifachkindergarten «Vogtsmatte» eingeweiht. An diesem Standort befand sich schon zuvor ein Kindergarten. Er wich für seinen Nachfolger. Zu jenem Zeitpunkt war bereits klar, dass nach Fertigstellung des neuen Gebäudes hier auch die Kinder vom nahe gelegenen Kindergarten Dürrenbächli einziehen werden. Wie Stadtschreiber Marco Waser auf Anfrage erklärt, wurden seit der Zusammenlegung der Kindergärten am ehemaligen, und schon damals sehr in die Jahre gekommenen Kindergarten Dürrenbächli keine Unterhaltsarbeiten mehr vorgenommen. «Das heisst, es ist keine funktionierende Heizung mehr vorhanden und die periodische Elektrokontrolle wurde aufgrund Ausserbetriebsetzung nicht mehr realisiert.» Das Gebäude habe somit aus sicherheitstechnischen Gründen seit Jahren nicht mehr benutzt werden können. «Auch drang seit einiger Zeit Wasser durch die Decke in das Gebäude ein.»

Wie schadhaft auch das Dach ist, wurde in diesen Tagen für alle sichtbar. In der vergangenen Woche ist es teilweise eingestürzt. «Als Sofortmassnahme wurde das Grundstück abgesperrt», teilt die Stadt mit und weiter: «In dieser Woche hat das Dach nun komplett nachgegeben. Aufgrund der veränderten Ausgangslage werden nun die Kosten für einen Rückbau des Gebäudes neu berechnet.» Der Stadtschreiber verneint die Frage, ob der Einsturz den Abriss möglicherweise günstiger machen wird. «Die vorhandene Richtofferte ist bereits einige Jahre alt. Mit der Teuerung der letzten Jahre ist wohl auch mit Konkurrenzofferten kein Einsparen möglich.» Kurz vor der diesjährigen Sommergemeindeversammlung hatte der Stadtrat das bereits traktandierte Sachgeschäft für das Kreditbegehren von 100 000 Franken für den Rückbau des ehemaligen Kindergartens Dürrenbächli zurückgenommen. Es habe Änderungen zum Vorhaben gegeben, so Waser. «Es war ursprünglich angedacht, dass es dort eine Kita gibt, was mittlerweile vom Tisch ist. Auch wird darauf geachtet, nicht dringend notwendige Investitionen zu verschieben.» Der Rückbau, vielmehr der dafür nötige Kredit, muss von der Gemeindeversammlung genehmigt werden. Könnte der Stadtrat aufgrund möglicher weiterer Einsturzrisiken ohne eine solche Genehmigung den Abriss beschliessen? Dazu Marco Waser: «Nach Paragraph 90d Abs. 1 Gemeindegesetz kann der Stadtrat eine Ausgabe, für welche im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, tätigen, sofern diese keinen Aufschub erträgt. Die Finanzkommission ist gestützt auf § 90d Abs. 2 über die dringenden Ausgaben zu informieren.» Im Falle des ehemaligen Kindergartens Dürrenbächli fügt er an: «Da keine akute Gefährdungssituation besteht, sollte ein Aufschub bis zu einer Gemeindeversammlung ertragbar sein.»