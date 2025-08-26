Immobilien
Da sein für Menschen in Not

  26.08.2025 Rheinfelden
«Wir sind darauf angewiesen, dass wir weitere Träger und Spender finden, die den Betrieb finanzieren», erklärt Debora Toma. Foto: Valentin Zumsteg
Unkomplizierte Hilfe in schwierigen Lebenslagen – das bietet der Kirchlich Regionale Sozialdienst der Caritas in Rheinfelden. Damit der Dienst weiterbetrieben werden kann, braucht er zusätzliche Träger und Spender.

Valentin Zumsteg

«Wir bekommen sehr ...

