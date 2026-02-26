D FZR UF WULKE 7!26.02.2026 Fricktal
«E Wuche dernoch simmer immer no uf Wulke 7. Bim eint oder andere bestoht die Wulche vilicht au us Nasespray oder andere Dämpf, wome zwungenermasse immerno am inhaliere isch, bim Grossteil aber us lutter Dankbarkeit. Sisch wieder e schöne Joorgang gsi, womer hei dörfe erläbe, sigs ader Schnitzelnacht, ade beide Umzüg woder wieder alli alles us euch usegholt heit oder aber au dr 3. Faisse, wo wieder zu alter Stärki im Dorf gfunde het. Mir wüsse gar it, wo afange und wo ufhöre, drumm eifach e riesegrosses Danke an alli i und um euses Dorf, wo eusi Fasnacht zu dem mache, wosi isch. De Muetige wosich e Billet poschtet hei füre Fasnachtsstärn, dene wo so vill Liebi i ihri Kostüm stecke, dassi am Umzug wieder chönne strahle, der Gmei, de Medie wo über eusi Fasnacht brichte, de MGV und allne Bsuechende (isch das so korräkt?) vode Umzüg und de Fasnachtsaläss i eusem Dorf. Mir freue eus jez uf 2 Wuche Pause, bismer denn mit de Wettspielvorbereitige und de Planige fürs Narreträffe im 27 aföhnd. Gähnd euch sorg! (mgt)
D Fasnachtzunft Ryburg 1923»
