Cyrill Steinacher gewinnt

Der Start in die Saison der Brugger Abendrennen ist erfolgt

Mit dem Sieg von Cyrill Steinacher (Sulz) im Hauptrennen erfolgte am Mittwoch der Start in die 59. Saison der Brugger Abendrennen. Bis Mitte August stehen nun noch zehn weitere Prüfungen auf dem Programm.

August Widmer

Der Saisonauftakt begann zwar bei einer unstabilen Wetterlage. Obwohl der Mittwochabend zum Teil verregnet war, fanden die zum Saisonauftakt in den Brugger Schachen gekommenen Radsportler eine trockene Rennstrecke vor. Gleichwohl forderte der Gewitterregen, der die 960 Meter lange Rundstrecke etwas verunreinigt hatte, seine Opfer. So glitt Jonas Stäuble (Sulz), der in der letzten Saison die zweitletzte Prüfung gewonnen hatte, auf einem Kieselstein so unglücklich aus, dass er mit starken Schürfungen das Rennen aufgeben musste.

Ungefährdeter Sieg für Steinacher

Durch diesen Sturz verlor der nachmalige Sieger Cyrill Steinacher seinen stärksten Gegner. In der Anfangsphase schien es, als ob Stäuble dem auch auf der Rennbahn fahrenden Steinacher als einziger Paroli bieten könnte. Steinacher und Stäuble rissen in der Anfangsphase des über 50 Runden führenden Rennens mehrmals gemeinsam aus und lagen nach Punkten schon bald an der Spitze. Nach dem Ausscheiden von Stäuble in der Rennmitte war der Weg zum Sieg für Steinacher definitiv frei. Am Schluss holte sich Steinacher, der vor Wochenfrist beim Auftakt auf der Rennbahn Zürich-Oerlikon im Steher-Rennen Dritter geworden war, mit 25 Punkten Vorsprung einen klaren Sieg. Steinacher, der in der letzten Saison das fünfte Abendrennen gewonnen hatte, schwang vor Neve, Neef und dem unverwüstlichen Senior Marcel Hollenstein obenaus. Zusammen mit Steinacher vermochten sich diese Fahrer von der Konkurrenz abzusetzen und blieben bis am Schluss zusammen. Steinacher, der für die von Joel Burger (Frick), der vor Jahresfrist in Brugg das Auftaktrennen gewonnen hatte, geleitete Mannschaft «Bauer Sport» fährt, war in dieser Spitze die treibende Kraft.

Zehn Rennen bis am 13. August

Auch im Rennen der Junioren und Anfänger gab es durch Louis Munk (Sulz) einen Fricktaler Sieg. Dieses Rennen wurde von einem Trio dominiert, zu dem auch Saybien Zumsteg gehörte. Der für den VMC Gansingen fahrende Zumsteg wurde Dritter.

Mit dem Rennen vom Mittwoch wurde in die diesjährige Saison der Brugger Abendrennen gestartet. Es ist bereits die 59. Saison dieser vom Radfahrer-Bund Brugg organisierten und bei den Radsportlern beliebten Abendrennen. Bis am 13. August stehen nun noch zehn weitere Prüfungen auf dem Programm. Rennfahrer, Zuschauer und natürlich auch der Veranstalter hoffen nach dem nasskalten Auftakt nun auf kommende schöne und warme Rennabende.