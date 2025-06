CUPSCHIESSEN IN SULZ

In der ersten Runde wurde der Cup-Stich geschossen. Dieser zählt zur Jahresmeisterschaft und wird noch nicht im Duellmodus geschossen. Schnell zeigte sich, dass trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen (Hitze) gute Resultate möglich waren. Immerhin 75 von 80 möglichen Punkten konnten René Weber und Gerhard Ehresheim für sich notieren lassen. Andere bekundeten dagegen mehr Mühe. Direkt anschliessend startete man in die erste K.O.-Runde. Mit 14 Teilnehmern in der ersten Runde konnten sich nicht nur die sieben Duellsieger, sondern auch ein Lucky Loser über den Einzug in das Viertelfinale freuen. Nach zwei weiteren Runden standen sich im Finale schliesslich René Herrmann und René Weber gegenüber. Nach sechs Schuss lagen beide Teilnehmer bei 54 Punkten. Die Entscheidung musste so der beste Tiefschuss, also der beste Einzeltreffer bringen. Den Sieg sicherte sich René Weber. Im kleinen Finale siegte Sven Müller gegen Gerhard Ehresheim. (mgt)