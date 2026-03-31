CUPSCHIESSEN DER SG ZUZGEN

Am vergangenen Sonntagnachmittag trafen sich acht Schützen sowie ein Jungschütze der Schützengesellschaft Zuzgen in der Schiessanlage Ghei, um die neue Saison mit dem traditionellen Cupschiessen zu eröffnen. Im kleinen Final duellierten sich Melanie Gürbüz und ...

Am vergangenen Sonntagnachmittag trafen sich acht Schützen sowie ein Jungschütze der Schützengesellschaft Zuzgen in der Schiessanlage Ghei, um die neue Saison mit dem traditionellen Cupschiessen zu eröffnen. Im kleinen Final duellierten sich Melanie Gürbüz und Christian Binkert. Mit 53 Punkten setzte sich Christian gegen Melanie, die 47 Punkte erzielte, durch und sicherte sich damit den dritten Platz. Im Final trafen Ismet Gürbüz und Gilbert Binkert aufeinander. Gilbert behielt mit 49 zu 45 Punkten die Oberhand und wurde zum Sieger des Cupschiessens 2026 der SG Zuzgen gekürt. Im anschliessenden Ghei-Cup, in dem der Zuzger Gewinner gegen den Sieger der Kameraden aus Wegenstetten antrat, setzte sich Gilbert erneut durch, diesmal mit guten 56 Punkten und gewann seinen ersten Ghei-Cup Titel. (mgt)