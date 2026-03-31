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CUPSCHIESSEN DER SG ZUZGEN

  31.03.2026 Sport, Zuzgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Am vergangenen Sonntagnachmittag trafen sich acht Schützen sowie ein Jungschütze der Schützengesellschaft Zuzgen in der Schiessanlage Ghei, um die neue Saison mit dem traditionellen Cupschiessen zu eröffnen. Im kleinen Final duellierten sich Melanie Gürbüz und ...

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