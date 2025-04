Cup: Simon Borer räumt ab

Die Schützengesellschaft Möhlin eröffnete die Jahresmeisterschaft mit dem Cupschiessen. 18 Schützinnen und Schützen traten an (je zwei ausgeloste Konkurrenten treffen aufeinander, der Bessere kommt in die nächste Runde). Nach mehreren Runden setzte sich im Final Simon Borer mit 57 Punkten durch und wurde Cupsieger. Patrick Hausner belegte den zweiten Platz (54 Punkte). Auch die Vereine Wallbach und Zeiningen führten das Cupschiessen durch. Alle drei Vereins-Cupsieger traten im Anschluss zum Supercup gegeneinander an. Auch hier zeigte Simon Borer seine Sicherheit und gewann. (mgt)