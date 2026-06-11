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CONEX26: Übung von Armee und Zivilschutz

  11.06.2026 Fricktal

Unterbringung «einheimischer» Flüchtlinge

Seit dem 1. Juni und bis zum 28. Juni führt die Territorialdivision 2 die Armeeübung «CONEX26» im Raum Nordwestschweiz durch. Rund 3500 Angehörige der Armee trainieren im Rahmen ihres Wiederholungskurses ...

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