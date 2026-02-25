Comedy, Musik und Zauberei

Auch für die 19. Ausgabe des «RAIFFEISEN-klangheimli.ch» haben die Organisatoren ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Das Publikum kommt in den Genuss des Zauberkünstlers Matthias ...

26. und 27. März: hochkarätige Künstler im Zuzger Kulturzelt

Auch für die 19. Ausgabe des «RAIFFEISEN-klangheimli.ch» haben die Organisatoren ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Das Publikum kommt in den Genuss des Zauberkünstlers Matthias Rauch, des Stand-Up-Comedians Joël von Mutzenbecher sowie der neun Musiker «Brassbuebe».

Janine Tschopp

Sie wollen die Bühne zum Beben bringen. Die neun «Brassbuebe» aus dem Südschwarzwald. Mit Trompeten, Posaunen, Saxophon, Sousaphon und Schlagzeug zaubern sie einen Sound, der von AC/DC bis ABBA reicht. Auch Eigenproduktionen mit Gesang und Rap gehören zu ihrem Repertoire. Bis jetzt haben sie das Publikum immer zum Tanzen gebracht und werden das vermutlich auch in Zuzgen schaffen. Matthias Rauch ist Entertainer, Familienmensch und Magier mit einem Augenzwinkern. Mit seinem Programm «Bring ihr Blumen mit!» verbindet er verblüffende Illusionen, charmante Comedy und viele Überraschungen. «Hilft Magie, um wirklich zu verstehen, was Frauen wollen», fragt sich der deutsche Meister der Zauberkunst …

Der in Basel geborene Stand-Up-Comedian Joël von Mutzenbecher ist seit über zehn Jahren erfolgreich auf den Bühnen in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum unterwegs. Blitzschnelle Improvisationen, ehrliche Selbstironie und ein feines Gespür für Timing gehören zu seinen Stärken. Sein aktuelles Programm zeigt, dass Comedy live, ehrlich und unvorhersehbar entsteht. Falls eine Pointe nicht zündet, gilt es zu Improvisieren und schon kommt der nächste Lacher.

Ein abwechslungsreiches Programm

Das Organisationsteam unter der Leitung von OK-Präsident Andreas Reimann ist auch heuer seinem langjährigen Konzept treu geblieben. Das Erfolgsrezept beruht auf der Vielseitigkeit des Programms mit der Kombination von Musik und Comedy. «So ist für jeden etwas dabei», sind die Veranstalter überzeugt. Wieder werden zahlreiche Helfer und Helferinnen der Musikvereine aus dem Wegenstettertal mit ihren Angehörigen im Einsatz sein. Ebenfalls traditionell ist, dass der Kulturanlass zu Gunsten des Blasmusikalischen Nachwuchsf ördervereins Wegenstettertal durchgeführt wird.

RAIFFEISEN-klangheimli.ch geht am 26. und 27. März, jeweils ab 20 Uhr, im Kulturzelt in Zuzgen über die Bühne. Informationen und Tickets unter www.raiffeisen-klangheimli.ch