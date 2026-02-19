«Comedia Zap» im Meck in Frick

Das Duo Comedia Zap verwebt Humor, Poesie und artistische Leichtigkeit zu einer eigenen Bühnensprache. Vielseitig, lebendig, überraschend – und stets getragen von der ...

Am 21. Februar erwartet die Meck-Besuchenden in Frick das farbenfrohe, spielfreudige Duo Comedia Zap.

Das Duo Comedia Zap verwebt Humor, Poesie und artistische Leichtigkeit zu einer eigenen Bühnensprache. Vielseitig, lebendig, überraschend – und stets getragen von der Überzeugung, dass Lachen der Anfang der Freiheit ist.

«SchachSinn» heisst das humorvoll-verrückte Theaterstück von Comedia Zap. Milo Sasso, ein begabter Bildhauer, steht Schachmatt im Spiel des Lebens. Die Muse schweigt, der Alltag zieht die Zügel an. Vom Leben ausgebremst, verliert er den Glauben an sich – und an seine Kunst. Doch tief in seinem Innern blüht etwas auf: die Erinnerung an seinen Grossvater, der ihm einst mehr als nur das Schachspiel beibrachte…

Mit einem Augenzwinkern lässt Comedia Zap das Publikum eintauchen in eine Geschichte, die von Schachmatt-Situationen, kuriosen Umwegen und der leisen Kraft, wieder aufzustehen, handelt – berührend, schräg und voller Poesie. Cécile Steck und Didi Sommer von Comedia Zap – ausgezeichnet mit dem Anerkennungspreis 2025 der Stadt Olten sowie dem Solothurner Theaterpreis 2020 – gehen der Frage nach, ob das wahre Glück im Triumph liegt – oder vielleicht doch dort, wo sich die Kräfte die Waage halten: in der Patt-Situation – im friedlichen Gleichgewicht, fern von Sieg und Niederlage.

Reservation empfohlen unter: info@meck.ch oder 062 871 81 88; Bar ab 19 Uhr; Theater 20.30 Uhr; Eintritt: Fr. 35.–. Info unter: www.meck.ch / www.comediazap.ch (az/)