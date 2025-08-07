Colette Basler appellierte an den Zusammenhalt

«Gipf-Oberfrick glänzt mit der Förderung der Bildung und Landwirtschaft, mit einem regen Vereinsleben, mit Tradition aber auch mit Offenheit», so die lobenden Worte von Colette Basler bei ihrer Festrede anlässlich der Bundesfeier. Die SP-Grossrätin propagierte Schweizer Werte, wie die direkte Demokratie, die Natur und den örtlichen Zusammenhalt. Diese Werte sind in einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt für die Dorfgemeinschaft wichtig. Dieser Gemeinschaftssinn zeigte sich im Grossaufmarsch der Besucherinnen und Besucher. Die Bundesfeier fand traditionell im Werkhof statt. Die Begrüssung hielt Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher. Der Männerchor und die Friday Night Singers – sie organisierten den A nlass erstmals gemeinsam – sorgten nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Die musikalischen Darbietungen der durchführenden Vereine sowie der Musikgesellschaft reichten von traditionellen Schweizer Liedern bis hin zu modernen Arrangements. Durchs abwechslungsreiche Programm führte das Duo Melina und Svenja. Nach dem Eindunkeln folgten der Fackelzug der Kinder und das Entzünden des Feuers. (mgt)