Co-Präsidentin von kibesuisse

Anlässlich der Delegiertenversammlung von kibesuisse, dem nationalen Branchenverband für familienergänzende Bildung und Betreuung, wurde Béa Bieber als Co-Präsidentin gewählt. Sie bringe über 30 Jahre Erfahrung in der Bildungs- und Betreuungspolitik mit und setze sich seit vielen Jahren mit grossem Engagement für die Qualität und Zugänglichkeit von Tagesstrukturen in der Schweiz ein, heisst es in der Mitteilung. (mgt/nfz)