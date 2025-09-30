Claudia Rohrer wird erste Stadtpräsidentin

Benjamin Steiger als neuer Vizeammann gewählt

Rheinfelden hat Claudia Rohrer (SP) mit einem sehr guten Ergebnis zur Stadtpräsidentin gewählt. Der parteilose Benjamin Steiger wurde als Vizeammann ebenfalls ehrenvoll gewählt. Sie waren die einzigen Kandidaten.

Historischer Moment in Rheinfelden: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rheinfelden haben bei den Gemeindewahlen vom Sonntag die bisherige Stadträtin Claudia Rohrer (SP) zur ersten Stadtpräsidentin in der Geschichte von Rheinfelden gewählt. Rohrer wurde im ersten Wahlgang mit 2003 Stimmen für die A mtsperiode 2026/29 gewählt. Das absolute Mehr lag bei 1081 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31 Prozent. «Ich freue mich riesig über die Wahl», sagte Rohrer gegenüber der NFZ. Da sie die einzige Kandidatin war, gab es keinen Wahlkampf. «Das ist ungewohnt für mich. Umso mehr will ich mich jetzt in meinem neuen Amt einsetzen», so Rohrer. Bei den Gemeinderatswahlen am 15. Juni 2025 wurde sie mit dem besten Resultat wieder in den Stadtrat gewählt. Die 58-Jährige selbständige Anwältin, die seit 2022 im Rheinfelder Stadtrat das Ressort Bau und Planung unter sich hat und seit 2017 für die SP im Grossen Rat politisiert, tritt die Nachfolge von Stadtammann Franco Mazzi (FDP) an, der das Amt nach 20 Jahren abgibt.

Spitzenresultat für Steiger

Der parteilose Benjamin Steiger, der früher der FDP angehörte, wurde am Sonntag mit 2079 Stimmen zum neuen Vizeammann ab 2026 gewählt. Das absolute Mehr lag bei 1095 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31,1 Prozent. Der 48-jährige Steiger, der acht Jahre der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission angehörte, wurde bei den Gemeinderatswahlen im vergangenen Juni neu in den Stadtrat gewählt. «Ich freue mich über das gute Resultat. Es ist eine Weiterführung der guten Wahl im Juni. Ich nehme die Erwartungen, die in mich gesteckt werden, ernst und werde mich in den kommenden Monaten gut auf das neue Amt vorbereiten», sagte Steiger gegenüber der NFZ.

Zur Feier der beiden Neugewählten spielte die Stadtmusik am Sonntagnachmittag in der Marktgasse. (mgt/vzu)