Claudia Rohrer als erste Stadtpräsidentin von Rheinfelden gewählt

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rheinfelden haben bei den Gemeindewahlen vom Sonntag die bisherige Stadträtin Claudia Rohrer (SP) zur ersten Stadtpräsidentin in der Geschichte von Rheinfelden gewählt. Rohrer wurde im ersten Wahlgang mit 2003 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr lag bei 1081 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31 Prozent. Bei den Gemeinderatswahlen am 15. Juni 2025 wurde Rohrer mit dem besten Resultat wieder in den Stadtrat gewählt. Die 58-Jährige selbständige Anwältin, die seit 2022 im Rheinfelder Stadtrat das Ressort Bau und Planung unter sich hat und seit 2017 für die SP im Grossen Rat politisiert, tritt die Nachfolge von Stadtammann Franco Mazzi (FDP) an, der das Amt nach 20 Jahren abgibt.

Der parteilose Benjamin Steiger wurde mit 2079 Stimmen zum Vizeammann gewählt. Das absolute Mehr lag bei 1095 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31,1 Prozent. Der 48-jährige Steiger, der acht Jahre der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission angehörte, wurde bei den Gemeinderatswahlen im vergangenen Juni neu in den Stadtrat gewählt.