Claude Chenaux erneut Schweizermeister

Gansinger Schütze mit neuem Schweizer Rekord

Die Liebhaber von Traditionen richten seit Anfang dieser Woche ihre Augen nicht mehr nach Mollis, sondern nach Thun auf die Outdoor-Meisterschaften im Schiessen.

Vom Schiessverein Gansingen haben sich Claude Chenaux, Martin Weiss und Roman Mäder für diese Meisterschaften qualifiziert. Claude Chenaux hat am Montagmorgen Unglaubliches geschafft. Er sichert sich ein weiteres Mal den Titel Schweizermeister, diesmal in der Kategorie 300 Meter Sturmgewehr 90 liegend. Eine herausragende Leistung, er hat sich mit grandiosen 579 Punkten nicht nur den Titel, sondern auch den neuen Schweizer Rekord gesichert. Weiter durfte Martin Weiss zum ersten Mal an diesem Wettkampf teilnehmen, er hat ein hervorragendes Resultat von 568 Punkten und somit den 12. Schlussrang erzielt. Ebenfalls eine herausragende Leistung.

Am Dienstag traten Claude Chenaux und Roman Mäder mit dem Sturmgewehr 57 in der Kategorie Sturmgewehr 57 Liegendmatch Elite/ Senioren an. Es war bis zum letzten Schuss ein spannender Wettkampf.

Claude Chenaux erreichte mit einem nicht ganz so hohen Resultat wie am Vortag (562 Punkte) den sehr guten 11. Rang, Roman Mäder konnte den Wettkampf auf dem 36. Rang mit 552 Punkten beenden. (mgt)