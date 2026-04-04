«Chumm mer wend an Schlösslimärt ga»

Am vergangenen Samstag fand der fünfte Oeschger Schlösslimärt statt. Was einst als überschaubarer kleiner Markt begann, hat sich inzwischen zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender der Gemeinde entwickelt und ist längst auch bei Besucherinnen und Besuchern aus der Region sehr beliebt.

Unter dem Motto «selbstgemachte Produkte aus der Region» präsentierten Ausstellerinnen und Aussteller am Schlösslimärt in Oeschgen ihre mit viel Liebe gefertigten Waren. Von handgemachten Lebensmitteln über kreative Kunsthandwerke bis hin zu saisonalen Spezialitäten – das vielfältige Angebot zog viele Besucherinnen und Besucher an. Der Markt war restlos ausverkauft. Für die Organisation dieses für Oeschgen bedeutenden Grossanlasses zeichnen die Vereine Netzwerk 5072, die Männerriege sowie die Frauenriege verantwortlich. Das engagierte Organisationskomitee mit Sandra Lauber, Mike Bircher, Jasmin Reimann und Dani Winter hatten den anspruchsvollen Anlass auf die Beine gestellt. Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön.

Bereits um 6 Uhr am Morgen begann der Aufbau der Marktstände – unter etwas erschwerten Bedingungen, denn zu dieser frühen Stunde herrschten noch Minustemperaturen. Pünktlich um 10 Uhr fiel dann der Startschuss für den Marktbetrieb; mittendrinn auch die wärmende Sonne. «Der Besucherandrang war überwältigend», sagte Dani Winter vom OK Schlösslimärt: «Die Leute strömten schon sehr früh ins Marktgeschehen. Wir schätzen gegen 2000 Besucher.»

Die Sinne der Gäste wurden auf vielfältige Weise angesprochen: Der Duft frisch gebackener Köstlichkeiten lag in der Luft, bunte Osterdekorationen und Blumen sorgten für farbenfrohe Akzente. Das Angebot reichte von Holz- und Eisenskulpturen über genähte Produkte, Schmuck und Karten bis hin zu frischem Gemüse, Pralinen und kunstvollen Drechselarbeiten. Besonders hervorzuheben gilt, dass gleich zwölf Marktstände von Oeschgerinnen und Oeschgern selbst betrieben wurden. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ein besonderer Treffpunkt war einmal mehr die legendäre Märtbar, die von Nino und seinem Team mit viel Engagement geführt wurde.

Ein weiteres Highlight bildeten die musikalischen Darbietungen. Um 11.30 Uhr begeisterte Anja Mettler mit ihrem Hackbrettspiel das Publikum. Die Gewinnerin des Nachwuchswettbewerbs Prix Walo setzte einen stimmungsvollen Auftakt. Um 13.30 Uhr spielte die Jugendmusik Oberes Fricktal, bevor um 15 Uhr das Chinderjodlerchörli Frick den musikalischen Schlusspunkt setzte. Damit war der gesamte Markttag ein buntes Treiben, umrahmt von eindrücklichen Darbietungen junger Talente aus der Region.

Als Fazit hält das OK fest: «Der Oeschger Schlösslimärt war einmal mehr ein rundum gelungener Anlass, der Besucherinnen und Besucher wie auch die Organisatoren gleichermassen begeisterte.» (mgt)