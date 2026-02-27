Immobilien
CHRÜSIMÜSI

  27.02.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die «Chrüsimüsi» durften erneut eine grandiose Fasnacht erleben. Auch wenn das Wetter durchzogen war. Passend zum Filmsujet «Vaiana» waren die Mädchen als Vaiana, die Jungs als Maui und die Frauen als Insel Te Fiti verkleidet. Die dazu passenden grossen und kleinen Wagen waren, wie immer, mit viel Liebe zum Detail geschmückt. Die «Chrüsimüsi» danken der FZR und MGV für die tolle Fasnacht, allen Sponsoren für die Unterstützung, dem Publikum für die lieben Komplimente und besonders dem Dienstagspublikum, dass es dem Wetter trotzte. Nun freuen wir uns auf die Fasnacht 2027, wo wir unser 10-Jahr-Jubiläum feiern dürfen. (mgt) 

