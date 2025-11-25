Christoph und Nicola Gerber zum Dritten

Erstmals fand das Absenden in der neu restaurierten Pfarrschüür in Wölf linswil statt. Präsident Reto Herzog konnte über 50 Anwesende willkommen heissen. Begonnen wurde mit den Rangverlesen von Saustich, Juxstich und ...

Absenden der SG Wölflinswil

Erstmals fand das Absenden in der neu restaurierten Pfarrschüür in Wölf linswil statt. Präsident Reto Herzog konnte über 50 Anwesende willkommen heissen. Begonnen wurde mit den Rangverlesen von Saustich, Juxstich und Sie+Er-Stich. Im Rückblick auf die Schiesssaison wussten der Präsident und der Jungschützenleiter Mike Lenzin einiges zu berichten. Nicht nur Resultate, auch so manche Anekdoten wurden wieder in Erinnerung gerufen.

Samuel Sattler sicherte sich erstmals die Meisterschaft bei den Jungschützen. Grösser und grösser wurde die Spannung, als Reto zum Rangverlesen der drei Hauptkategorien schritt. Bereits zum dritten Mal konnte sich Nicola Gerber als Sieger im Zimber Päuli-Cup (U30) ausrufen lassen. André Meyer gewann zum ersten Mal den Titel in der zweithöchsten Kategorie. Mit über 22 Punkten Vorsprung siegte er klar vor Yannic Bircher. Beide steigen somit in die Kategorie A auf. Dort ersetzen sie Adrian Treier und Mario Herzog, welche als Absteiger die nächste Saison in der Kategorie B in Angriff nehmen.

Titelverteidiger, Mehrfachsieger oder gar neuer Schützenkönig? Die Antwort wurde mit Ungeduld erwartet. Winzige 0,74 Punkte trennten den Ersten von der Zweiten. Christoph Gerber verwies mit dieser mickrigen Differenz Anna Treier auf den zweiten Platz. Ausschlaggebend war der allerletzte Schuss von Christoph Gerber am Endschiessen. Dank einer knappen Zehn sicherte er sich den Titel. Mit diesem, seinem dritten Sieg, geht die Königsglocke endgültig in seinen Besitz über. (mgt)