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Christoph Rehmann neuer Leiter Finanzen

  28.07.2026 Laufenburg
Christoph Rehmann. Foto: zVg
Christoph Rehmann. Foto: zVg

Wie die Stadt Laufenburg mitteilt, wurde Christoph Rehmann, wohnhaft in Herznach, per 1. November 2026 zum neuen Leiter Finanzen gewählt. 

«Herr Rehmann bringt ausgezeichnete Qualifikationen und einen reichen Erfahrungsschatz mit. In den vergangenen Jahren konnte er seine ...

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