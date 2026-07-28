Christoph Rehmann neuer Leiter Finanzen

Christoph Rehmann neuer Leiter Finanzen28.07.2026 Laufenburg
Wie die Stadt Laufenburg mitteilt, wurde Christoph Rehmann, wohnhaft in Herznach, per 1. November 2026 zum neuen Leiter Finanzen gewählt.
«Herr Rehmann bringt ausgezeichnete Qualifikationen und einen reichen Erfahrungsschatz mit. In den vergangenen Jahren konnte er seine ...
Wie die Stadt Laufenburg mitteilt, wurde Christoph Rehmann, wohnhaft in Herznach, per 1. November 2026 zum neuen Leiter Finanzen gewählt.
«Herr Rehmann bringt ausgezeichnete Qualifikationen und einen reichen Erfahrungsschatz mit. In den vergangenen Jahren konnte er seine Fachkompetenz und Führungsqualitäten bereits erfolgreich als Leiter Finanzen in anderen Aargauer Gemeinden unter Beweis stellen. Wir heissen Herrn Rehmann in unserem Team herzlich willkommen, wünschen ihm einen guten Start und freuen uns darauf, die Zukunft unserer Gemeinde gemeinsam mit ihm zu gestalten», schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung.
(mgt/sir)