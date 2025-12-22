Christoph Müller wird CEO am GZF

Christoph Müller wurde an der Verwaltungsratssitzung vom 11. Dezember 2025 zum ordentlichen CEO des GZF ab 1. Januar 2026 gewählt – bis zur definitiven Besetzung der CEO-Stelle.

Im Zuge des Austritts von CEO Oliver Grossen am Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) im November wurde die Rekrutierung der CEO-Funktion umgehend in die Wege geleitet. «Erfahrungsgemäss ist für diese Schlüsselposition mit einem Rekrutierungs- bzw. Besetzungsprozess von neun bis zwölf Monaten zu rechnen», heisst es seitens des GZF. In diesem Zusammenhang wurde Christoph Müller an der Verwaltungsratssitzung vom 11. Dezember 2025 zum ordentlichen CEO des GZF ab 1. Januar 2026 gewählt – bis zur definitiven Besetzung der CEO-Stelle.

«Wir werden weiterhin nach einer Neubesetzung suchen», erklärt GZF-Mediensprecherin Miriam Crespo gegenüber der NFZ. «Uns war es aber ein wichtiges Anliegen, dass Christoph Müller alle Entscheidungskompetenzen gemäss Organisationsreglement der GZF AG hat, daher wurde er ordentlich als CEO vom VR gewählt, was bei interims-Lösungen nicht immer der Fall ist.» Sie betont weiter: «Wir wollen keinen Stillstand, sondern konsequent vorwärts gehen.»

Christoph Müller verfügt über umfassende Führungs- Expertise sowie langjährige nationale und internationale Erfahrung in leitenden Funktionen bei renommierten Unternehmen wie Swiss Re, Credit Suisse, AXA Schweiz und PwC. Bis Ende 2025 ist er Partner bei HR Unlimited, wo er in den vergangenen sieben Jahren zahlreiche Führungspositionen – insbesondere auch im Gesundheitswesen – auf Mandatsbasis ausübte. Zu seinen Kunden zählten das Kantonsspital Aarau, das Kantonsspital Baden sowie das Kinderspital Zürich. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Führung, Strategiearbeit, Kulturentwicklung und Change Management – Themen, die ihm besonders am Herzen liegen und aktuell auch beim GZF im Fokus stehen. Privat lebt Christoph Müller mit seiner Frau in Effretikon. Er ist Vater einer grossen Patchwork-Familie mit vier erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit ist er gerne auf dem Motorrad, im Garten oder in und auf dem Wasser unterwegs.

Bis zur definitiven Besetzung der CEO-Funktion, inklusive der nötigen Einführungs- und Einarbeitungszeit, wird Christoph Müller diese zentrale Führungsfunktion in Festanstellung am GZF ausüben. Anneliese Seiler, Präsidentin des Verwaltungsrats: «Wir sind überzeugt, dass Christoph Müller mit seinen fachlichen und sozialen Kompetenzen sowie mit seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheits- und Spitalwesen das GZF in dieser Zeit der Transformation optimal unterstützen wird.» (mgt)