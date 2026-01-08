Immobilien
Christoph Benz wird Museumskönig

  08.01.2026 Aargau
Der Aargauer König Christoph Benz (Mitte) aus Wölflinswil sowie Georg Matter (links) und Marco Sigg. Foto: zVg
Am traditionellen Dreikönigsanlass im Kloster Königsfelden eröffnete Museum Aargau sein Museumsjahr 2026. Höhepunkt war die Krönung des «Aargauer Königs des Jahres». Dieses Jahr ist Christoph Benz aus Wölflinswil der Glückliche. Er wählte das ...

