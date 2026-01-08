Christoph Benz wird Museumskönig

Am traditionellen Dreikönigsanlass im Kloster Königsfelden eröffnete Museum Aargau sein Museumsjahr 2026. Höhepunkt war die Krönung des «Aargauer Königs des Jahres». Dieses Jahr ist Christoph Benz aus Wölflinswil der Glückliche. Er wählte das ...

Am traditionellen Dreikönigsanlass im Kloster Königsfelden eröffnete Museum Aargau sein Museumsjahr 2026. Höhepunkt war die Krönung des «Aargauer Königs des Jahres». Dieses Jahr ist Christoph Benz aus Wölflinswil der Glückliche. Er wählte das richtige Kuchenstück und geniesst nun ein Jahr lang freien Eintritt an allen historischen Schauplätzen von Museum Aargau. Beim Eröffnungsanlass gab Marco Sigg, Direktor Museum Aargau, einen Rückblick auf ein ereignisreiches Museumsjahr 2025.

Die neue Sonderausstellung «Eine Zeitreise – 50 Jahre Geschichtsvermittlung auf Schloss Lenzburg» beleuchtet die Pionierrolle von Museum Aargau in der Vermittlung. Auf Schloss Wildegg eröffnete Museum Aargau einen Rebpfad mit informativen Stationen zur Geschichte des Weinbaus auf der Schlossdomäne und dessen historischer Bedeutung für die Familie von Effinger.

Auf Schloss Hallwyl widmet sich ein neu gestalteter Ausstellungsraum Johannes von Hallwyl. (nfz)

Der Aargauer König Christoph Benz (Mitte) aus Wölflinswil sowie Georg Matter (links) und Marco Sigg.