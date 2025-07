CHRISTKATHOLISCHER FRAUENVEREIN MÖHLIN

Knapp sechzig Frauen und Männer reisten kürzlich an den Klöntalersee. Die Ankunft wurde in gleissendes Sonnenlicht getaucht. Wunderschön breitete sich der See vor den Reisenden aus, eindrucksvoll eingebettet zwischen den Glarner Alpen. Sofort wurden die Handys gezückt und ...

Knapp sechzig Frauen und Männer reisten kürzlich an den Klöntalersee. Die Ankunft wurde in gleissendes Sonnenlicht getaucht. Wunderschön breitete sich der See vor den Reisenden aus, eindrucksvoll eingebettet zwischen den Glarner Alpen. Sofort wurden die Handys gezückt und Erinnerungsfotos geschossen. Nach einem Mittagessen, pünktlich zur Wegfahrt, machte Petrus dann doch noch die Schleusen auf. Am Nachmittag stand ein Besuch im «House of Läderach» auf dem Programm. Ein kleiner Rundgang gab Einblicke in die Produktion und danach wurde am «Schoggibrunnen» geschlemmt und es gab kaum jemanden, der ohne «Schoggivorrat» das Haus verliess. Es war ein wirklich schöner Tag in geselliger Runde. (mgt)