CHRISTKATHOLIKEN AUF KAPELLENWANDERUNG

Zu entdecken gab es die Schlosskappelle Böttstein, die Margarethenkapelle in Rheinsulz, die Stiftskirche in Olsberg sowie die neu renovierte Kapelle am deutschen Adelberg. Das Pastoralteam mit Christian Edringer, Stephan Feldhaus, Hannah Audebert und Peter Feenstra teilte den Gottesdienst ...

Zu entdecken gab es die Schlosskappelle Böttstein, die Margarethenkapelle in Rheinsulz, die Stiftskirche in Olsberg sowie die neu renovierte Kapelle am deutschen Adelberg. Das Pastoralteam mit Christian Edringer, Stephan Feldhaus, Hannah Audebert und Peter Feenstra teilte den Gottesdienst auf die vier Stationen auf. Das Bläserquintett Brass-Bridges um Markus Tannenholz sorgte bei jeder Station für den festlichen Rahmen. Am Ende erwartete die Reisenden am Rheinufer ein wahrer Festschmaus vom Grill und der Salatbar. Bei herrlichem Wetter, musikalischen Klängen und guten Gesprächen klang der Tag aus. (mgt)