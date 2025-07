Christian Winter und John Warpelin kandidieren für den Stadtrat Laufenburg

Der Vorstand der Mitte Laufenburg gibt bekannt, dass Christian Winter und John Warpelin für die kommenden Stadtratswahlen im Herbst als Stadträte kandidieren. John Warpelin kandidiert zudem auch als Vizeammann.

Christian Winter ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 13-jährigen Tochter und eines 11-jährigen Sohnes. Er ist gelernter Elektroniker und studierter Elektroingenieur FH und verfügt über eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung als Executive Master of Business Administrator (EMBA). Christian Winter arbeitet in Lenzburg bei Hitachi Energy (ehemals ein Teilbereich von ABB) im mittleren Kader. Christian Winter, aufgewachsen in Kaisten, kennt Laufenburg seit seiner Jugendzeit als damals langjähriger aktiver Jungwächter. Seit mehr als 20 Jahren ist Christian Winter in Laufenburg zu Hause und ist seitdem mit grossem Engagement politisch aktiv. So als ehemaliges und nun wieder aktuelles Mitglied der Finanzkommission, langjähriger Präsident der Mitte Laufenburg und Vorstandsmitglied der Mitte Bezirkspartei. Ausserdem engagiert sich Christian Winter im Vorstand einer Wohnbaugenossenschaft, in der Kontrollstelle des Gemeindeverbandes Abfallbeseitigung oberes Fricktal und ist Mitglied im Förderverein Tourismus Laufenburg. Im Stadtrat möchte er seine langjährige persönliche, berufliche und politische Erfahrung für die Weiterentwicklung der Gemeinde Laufenburg einbringen.

John Warpelin ist in seinem 66. Lebensjahr, seit November 2024 im (aktiven) Ruhestand. Er ist verheiratet, Vater von vier Töchtern und Grossvater von 3 Enkeln. John Warpelin lebt seit 7 Jahren in Laufenburg. Ursprünglich gelernter Maschinenmechaniker und Maschinenzeichner, absolvierte er in Basel die Polizeischule und war darauf 9 Jahren im Polizeidienst. Die Informatik, zuerst Hobby wurde zu seinem Beruf. 30 Jahre arbeitete er als Supporter, Systemengineer, Service Delivery Manager und Mitarbeiter in diversen Kundenprojekten. In der Freizeit engagiert sich John Warpelin aktiv am Stadtleben. Er ist Präsident der Stadtschützen Laufenburg, Kassier der hela und des Museumsvereins Laufenburg. John Warpelin ist es wichtig, sein Handeln nach christlichen Werten auszurichten. Im Stadtrat und als Vizeammann möchte er seine breite private und berufliche Erfahrung einbringen.