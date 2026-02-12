Christian Sägesser wird stellvertretender Leiter

Per 1. Februar 2026 konnte eine weitere Kaderstelle der Regionalpolizei unteres Fricktal besetzt werden, wie die Stadt Rheinfelden mitteilt: Christian Sägesser wurde zum Stellvertreter des Leiters der Regionalpolizei gewählt.

Sägesser ist in Hellikon wohnhaft und lokal verankert. Er war während 23 Jahren für die Kantonspolizei Basel-Stadt tätig, zuletzt in der Funktion als Postenchef des Polizeipostens Spiegelhof und als stellvertretender Leiter der Verhandlungsgruppe. Seit seinem Wechsel zur Regionalpolizei unteres Fricktal im April 2025 leitet er den Posten Rheinfelden. «Er konnte innert kurzer Zeit positive Akzente setzen und wesentlich zur Stabilisierung der Organisation beitragen. Nun wurde er zusätzlich zum Stellvertreter des Leiters der Regionalpolizei gewählt», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Das Team der Repol ist komplett

Die neue Doppelfunktion von Postenchef Rheinfelden und Stellvertreter Leiter Regionalpolizei ist mit einer Beförderung verbunden. Der Stadtrat und die Repol-Führung gratulieren Christian Sägesser zum Titel «Feldweibel» und wünschen ihm für die neue Herausforderung viel Erfolg. Mit dem Neueintritt einer weiteren Polizistin und eines weiteren Polizisten per 1. Februar 2026 ist das Team der Regionalpolizei unteres Fricktal komplett. Lediglich die Stelle einer Polizeiaspirantin oder eines Polizeiaspiranten ist noch vakant. (mgt)