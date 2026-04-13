Chortus Rheinfelden erhält Auszeichnung

Der Projektchor Chortus Rheinfelden wurde von der Koordinationsstelle Aargauer Laienkultur (KoALa) als «Verein des Monats» ausgezeichnet. KoALa würdigt unter anderem die kontinuierliche Aufbauarbeit im musikalischen Bereich.

Chortus wurde 2020 in Rheinfelden gegründet und hat sich seither als junger, lebendiger Akteur in der Region etabliert. Das Erfolgsrezept des Vereins liegt im Projektchor-Konzept: Sängerinnen und Sänger kommen für eine begrenzte Zeit zusammen, erarbeiten unter professioneller Leitung ein vielfältiges Programm aus europäischen Volksliedern in Originalsprachen und werden dabei instrumental begleitet – etwa mit Geige, Cello und Akkordeon. So entsteht ein intensives Miteinander auf Zeit, das jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis macht.

KoALa versteht sich als zentrale Anlaufstelle für die Laienkultur im Kanton Aargau. Die Stelle vernetzt Vereine, fördert den Austausch und unterstützt Kulturschaffende dabei, ihre Anliegen eigenständig weiterzuentwickeln. Getragen wird KoALa vom Kanton Aargau, Abteilung Kultur. «Mit der Auszeichnung rückt KoALa ein Ensemble ins Rampenlicht, das beispielhaft zeigt, wie lebendig und offen Vereins- und Chorkultur im Aargau sein kann. Chortus Rheinfelden verbindet musikalische Qualität mit regionaler Verankerung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Rheinfelden und darüber hinaus», heisst es in einer Medienmitteilung.

Chorprojekt 2026

Mit dem bevorstehenden Chorprojekt «Liebes-, Tanz- und Abendlieder» freut sich der Verein besonders darauf, mit vielen neuen und vertrauten Sängerinnen und Sängern auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen und Länder zu gehen. Die ausgewählten Liebes-, Tanz- und Abendlieder sollen mit viel Emotion und Klangfarbenvielfalt zum Klingen gebracht werden. Besonders gross ist die Vorfreude auf den Konzerttag vom 20. September 2026, an dem sich alles bündelt und der Chor gemeinsam mit den Instrumentalistinnen und dem Publikum ein unvergessliches Konzerterlebnis schaffen möchte. (mgt/nfz)

Info-Anlass und Proben:

Am Freitag, 17. April 2026, um 19.30 Uhr, findet in der Kapuzinerkirche Rheinfelden der Info- und Kennenlernabend zum neuen Projekt statt. Die ersten Proben folgen am 24. April und 1. Mai 2026, jeweils um 19.30 Uhr im Mädchenschulhaus am Hauptwachplatz. www.chortus.ch