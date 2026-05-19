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Chorreise im Regen

  19.05.2026 Rheinfelden
Bei der diesjährigen Kirchenchorreise waren Regenschutz und Schirm wichtige Begleiter. Foto: zVg
Bei der diesjährigen Kirchenchorreise waren Regenschutz und Schirm wichtige Begleiter. Foto: zVg

Römisch-katholischer Kirchenchor Plus

Die Vorfreude war gross – bis die Wettervorhersage kam: Dauerregen! Dennoch starteten 36 Sängerinnen und Sänger ihre Reise im Bus, begleitet von Dirigent Armin Böck und Überraschungs-Gast Monika Lauper. Unter den ...

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