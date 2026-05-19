Chorreise im Regen

Römisch-katholischer Kirchenchor Plus

Die Vorfreude war gross – bis die Wettervorhersage kam: Dauerregen! Dennoch starteten 36 Sängerinnen und Sänger ihre Reise im Bus, begleitet von Dirigent Armin Böck und Überraschungs-Gast Monika Lauper. Unter den interessanten Hinweisen und Ausführungen des Chauffeurs ging es ohne Regen über Baden auf die Höhe bei Mutschellen, unter dem Uetliberg durch, über den Albis mit schönem Blick auf Zürich und die Seitentäler bis nach Kappel am Albis. Im gepflegten ehema-ligen Kloster – jetzt Seminarhaus – warteten nicht nur Kaffee und Gipfeli, sondern auch ein sensationeller Kräutergarten sowie eine interessante Ausstellung über den Theologen Heinrich Bullinger, mit grob geschnitzten, eindrucksvollen Holzfiguren. Petrus hatte ein Einsehen und bescherte den Teilnehmern ein wenig blauen Himmel, Sonnenstrahlen und eine wunderbare Aussicht mit ein paar schneebedeckten Alpengipfeln. In der Klosterkirche wurden die Kirchenglocken noch von Hand geläutet – sehr meditativ. Mit ihren Stimmen nutzten die Sängerinnen und Sänger die wunderbare Akustik der Kirche und lobten Gott. Armin dirigierte Kanons wie «Da pacem domini», «Denn er hat seinen Engeln», «Sende dein Licht» und das «Segne und behüte uns». Nach einem feinen Mittagessen öffneten sich die Schleusen aber erneut: es goss in Strömen. Organisatorin Jarka managte jedoch die folgende heisse «PlanB»-Diskussion souverän. Und so machte sich die eine Hälfte des Chors, dick verpackt in Regenkleidung und gut beschirmt, auf in den riesigen tropfenden Azaleenu nd Rhododendron-Wald u nd kam später mit geröteten Wangen und strahlenden Augen zurück. Die andere Hälfte liess es sich im Restaurant in gemütlicher Runde bei Kaiserschmarren und leckeren Glaces gut gehen. Die Rückfahrt durch das Reusstal und die satt grünen Wiesen und Wälder des Aargaus wurde mit einem Quiz über den Aargau und mit einem süssen «Biberli» für alle verkürzt. Begleitet von frohen Maigesängen bleibt diese wetterspezielle Kirchenchorreise in wunderbarer Erinnerung. (mgt)