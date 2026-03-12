Chorgesang, Film, Apéro

Seit Dezember des letzten Jahres führt der Männerchor Frick neue Sänger an das Chorsingen heran. In besonderen Gesangsstunden werden Interessierte in einer sogenannten Chorschule für den gemeinsamen Konzertauftritt vom Sonntag, 22. März, im Kino Monti in Frick vorbereitet.

Das Café Monti ist ab 08.45 Uhr offen, der Kinosaal öffnet um 9 Uhr und um 9.15 Uhr zeigt der neu zusammengesetzte Chor ein vielseitiges Liederprogramm – neu einstudierte Stücke, aber auch solche aus den letztjährigen, erfolgreichen Männerchor-Konzertabenden. Um 9.50 Uhr startet der schwedische Film «Wie im Himmel» (deutsch gesprochen). Dieser zeigt in berührender Weise, wie aus der Musik und dem Gesang neue Kräfte – seien es musikalische und auch menschliche – entstehen können. Also ein passendes Thema zu Emotionen, die mit Musik oder Gesang in allen Lebenslagen geweckt werden. Selbstverständlich wird der Titelsong auch Teil des Chorkonzertes sein.

Die Chorschüler und der Männerchor Frick laden herzlich zu dieser Sonntags-Matinée ein. Ein Besuch lohnt sich dreifach: Chorgesang, Film, Kulinarik. Im Anschluss an den Film wird allen ein Apéro riche offeriert. Der Kino-Eintritt kann direkt gebucht werden über www. fricks-monti.ch oder ab sofort an der Kinokasse. (mgt)