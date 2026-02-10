Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Chinderinsle Magden ausgezeichnet

  10.02.2026 Magden
Fabienne Freivogel (v. l.), Geschäftsleitung, Melanie Wendt, Köchin, Nina Baldinger, Co-Leiterin Sektion Gesundheitsförderung und Prävention Aargau, Beatrice Meier Wahl, Projektkoordinatorin «Fourchette Verte Aargau» freuen sich über die Auszeichnung. Foto: zVg
Fabienne Freivogel (v. l.), Geschäftsleitung, Melanie Wendt, Köchin, Nina Baldinger, Co-Leiterin Sektion Gesundheitsförderung und Prävention Aargau, Beatrice Meier Wahl, Projektkoordinatorin «Fourchette Verte Aargau» freuen sich über die Auszeichnung. Foto: zVg

Die Chinderinsle in Magden hat allen Grund zum Feiern. Als erste KiTa im Kanton wurde sie mit dem Qualitätslabel «Fourchette verte – Ama Terra» ausgezeichnet. Das Label steht für eine ausgewogene, nachhaltige und verantwortungsbewusste Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen. Aufbauend auf den Grundwerten des Labels «Fourchette verte», welches die Chinderinsle bereits seit 2013 trägt, legt das Zusatzlabel einen noch stärkeren Fokus auf ökologische Kriterien wie Saisonalität, regionale Herkunft und Klimaverträglichkeit der Menüs. Ebenso werden soziale Aspekte gewürdigt, darunter eine positive Essensatmosphäre sowie die aktive Mitgestaltung und der bewusste Einbezug der Kinder. Der Kanton Aargau unterstützt dieses zukunftsweisende Projekt mit finanziellen Beiträgen und strategischer Begleitung. Die fachliche Umsetzung erfolgt durch das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg, welche Schulungen für Küchen- und Betreuungspersonal anbietet und die Betriebe kompetent begleitet. (mgt)

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote