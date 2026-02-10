Chinderinsle Magden ausgezeichnet

Die Chinderinsle in Magden hat allen Grund zum Feiern. Als erste KiTa im Kanton wurde sie mit dem Qualitätslabel «Fourchette verte – Ama Terra» ausgezeichnet. Das Label steht für eine ausgewogene, nachhaltige und verantwortungsbewusste Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen. Aufbauend auf den Grundwerten des Labels «Fourchette verte», welches die Chinderinsle bereits seit 2013 trägt, legt das Zusatzlabel einen noch stärkeren Fokus auf ökologische Kriterien wie Saisonalität, regionale Herkunft und Klimaverträglichkeit der Menüs. Ebenso werden soziale Aspekte gewürdigt, darunter eine positive Essensatmosphäre sowie die aktive Mitgestaltung und der bewusste Einbezug der Kinder. Der Kanton Aargau unterstützt dieses zukunftsweisende Projekt mit finanziellen Beiträgen und strategischer Begleitung. Die fachliche Umsetzung erfolgt durch das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg, welche Schulungen für Küchen- und Betreuungspersonal anbietet und die Betriebe kompetent begleitet. (mgt)