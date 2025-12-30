Chinderfyr und ein besonderes Geschenk

Alle Jahre wieder – und doch immer wieder neu und anders ist die Chinderfyr an Heiligabend in Oeschgen. Diesmal trafen sich Gross und Klein zunächst bei eisigem Wind und einzelnen Schneef locken auf dem Kirchplatz. Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler erinnerte an die Hirten auf dem Feld, die in Dunkelheit und Kälte ihrer Arbeit nachgingen, als sie plötzlich vom Engelschor (Projektkinderchor unter Leitung von Luzia Wunderlin) überrascht und auch ziemlich erschreckt wurden. «Da müssen wir hin!», beschlossen die Hirten und also zogen alle gemeinsam in die warme und feierlich geschmückte Kirche ein. Doch ohne Geschenk wollten die Hirten nicht zu Maria und Josef und dem Kind kommen. Olivia Kiefer präsentierte plötzlich ein riesiges Paket. Doch bevor das Geschenk beim Jesuskind ankam, musste es ausgepackt werden – und wurde von der ältesten Person bis zum neun Monate alten Kind immer kleiner. Und das Geschenk? Es war etwas, was sie von Gottes himmlischem Boten bekommen hatten. Wer es genau wissen will, kann in die Oeschger Kirche kommen und nachschauen. (mgt)