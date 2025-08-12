Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Chicago» und «Cabaret d’été» begeistern

  12.08.2025 Rheinfelden
Die kokette Mörderin und Showsängerin Roxie im live vertonten Musical-Film «Chicago». Fotos: Edi Strub
Die kokette Mörderin und Showsängerin Roxie im live vertonten Musical-Film «Chicago». Fotos: Edi Strub

Spektakuläre «Open Classics» auf dem Inseli in Rheinfelden

Die Rheinfelder sind Glückspilze. Zum vierten Mal in vier Jahren fanden die Open Classics Konzerte ohne ein einziges Regentröpfchen und ohne schwarze Wolken mit dumpfem Donnergrollen im Hintergrund ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote