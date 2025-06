Chiara Liaudet gewinnt Gold

Am vergangenen Wochenende fanden in Sarnen die Leichtathletik-Regionenmeisterschaften der Region Nordwest- und Zentralschweiz statt. Die Regionenmeisterschaften stellen für Nachwuchs-Leichtathletinnen und -athleten der Kategorien U14 ...

Erfolg an Leichtathletik-Regionenmeisterschaften

Am vergangenen Wochenende fanden in Sarnen die Leichtathletik-Regionenmeisterschaften der Region Nordwest- und Zentralschweiz statt. Die Regionenmeisterschaften stellen für Nachwuchs-Leichtathletinnen und -athleten der Kategorien U14 bis U18 eine Möglichkeit dar, sich mit den besten Konkurrentinnen und Konkurrenten aus zehn Kantonen zu messen. Vom LV Fricktal traten vier Athletinnen und Athleten an, die in ihren Disziplinen jeweils gute Leistungen erzielten.

Titelverteidigung im Weitsprung

Im Weitsprung der U18 trat Chiara Liaudet aufgrund der besten Saisonleistung der Teilnehmerinnen als Favoritin an. Es dauerte etwas, bis sie in den Wettkampf fand, mit ihrem dritten Sprung setzte sie sich aber mit 5,39 m an die Spitze des Zwischenklassements. Diese Weite vermochte im weiteren Verlauf des Wettkampfs keine der Konkurrentinnen zu übertreffen, so dass Liaudet ihren Titel als Regionenmeisterin aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. Auch die anderen Athletinnen und Athleten aus dem LV Fricktal konnten mit sehr guten Resultaten überzeugen. Quirin Treier startete bei den U16 im Speerwerfen. Ihm gelang ein solider Wettkampf, er konnte sich für den Final der besten Acht qualifizieren und erreichte dort mit 34,58 m den sechsten Rang.

Im Hochsprung der U16 starteten Lucie Fleig und Mia Böhler. Fleig scheiterte erst auf der Höhe von 1,54 m, was persönliche Bestleistung gewesen wäre, und belegte mit 1,51m den guten 7. Schlussrang. Böhler übersprang 1,48 m und wurde Zehnte. Mia Böhler trat zudem im 80m-Sprint an. Hier qualifizierte sie sich für die Halbfinals und unterbot in diesen mit 10,94 s erstmals die 11-Sekundenmarke.

Der Leichtathletik-Nachwuchs des LV Fricktal zeigte mit diesen Leistungen, dass er den Vergleich mit anderen Kantonen nicht zu scheuen braucht. (mgt)