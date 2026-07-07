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Chiara Leone ist Schützenkönigin

  07.07.2026 Frick, Sport

Olympiasiegerin Chiara Leone sicherte sich im Königsfinal Gewehr 50m am Eidgenössischen Schützenfest in Chur die Schützenkrone. Die Fricker Weltklasseschützin bestätigte ihre Favoritenrolle, nachdem sie bereits den Ausstich mit 313.5 Punkten gewonnen hatte, und ...

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