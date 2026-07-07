Chiara Leone ist Schützenkönigin

Olympiasiegerin Chiara Leone sicherte sich im Königsfinal Gewehr 50m am Eidgenössischen Schützenfest in Chur die Schützenkrone. Die Fricker Weltklasseschützin bestätigte ihre Favoritenrolle, nachdem sie bereits den Ausstich mit 313.5 Punkten gewonnen hatte, und ...

Olympiasiegerin Chiara Leone sicherte sich im Königsfinal Gewehr 50m am Eidgenössischen Schützenfest in Chur die Schützenkrone. Die Fricker Weltklasseschützin bestätigte ihre Favoritenrolle, nachdem sie bereits den Ausstich mit 313.5 Punkten gewonnen hatte, und setzte sich im Königsfinal mit 248.8 Punkten gegen Christoph Dürr (OS; 247.0) durch.

«Ich freue mich riesig, dass es heute so gut aufgegangen ist. Ich glaube, ich habe heute einfach alles richtig gemacht», sagte Leone unmittelbar nach ihrem Sieg. Obwohl die Olympiasiegerin bereits zu den erfolgreichsten Gewehrschützinnen der Welt gehört, misst sie dem Titel als Schützenkönigin einen besonderen Stellenwert bei: «Beim Schiessen ist das in der Schweiz das Höchste. Ein Schützenfest gibt es weltweit nur in der Schweiz – dieser Titel ist tatsächlich seltener als Olympische Spiele. Darauf werde ich in Zukunft sehr stolz sein. (mgt/sir)