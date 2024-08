Chiara Leone ist Olympiasiegerin!

Das ist sensationell: Sportschützin Chiara Leone (26) aus Frick gewinnt Gold an den olympischen Spielen in Paris im 50 m Dreistellungs-Wettkampf. Die Fricktaler Profi-Schützin lieferte eine brillante Leistung ab im Final der besten Acht. Und dort schrieb sie in einem regelrechten Krimi Fricktaler Sport-Geschichte. Um exakt 10.20 Uhr, ein letzter Schuss – und dann war es soweit. Leone, gekämpft wie eine Löwin, ist Olympiasiegerin. (rw)