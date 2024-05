Chiara Leone ist Europameisterin

Die Fricker Schützin nähert sich Olympia: An der EM in Osijek (Kroatien) gewinnt Chiara Leone nicht nur Gold im Dreistellungswettkampf, sie sichert den Schweizer Gewehr-Frauen auch einen weiteren Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris. Die Solothurnerin Emely Jäggi holt Bronze, das Team EM-Gold mit Europarekord.

Unglaubliche Leistung der Schweizer Schützinnen an der Europameisterschaft in Kroatien: Bereits in der Qualifikation war die Frickerin Chiara Leone in Höchstform. Die 25-jährige spazierte eiskalt in den Final: Mit sagenhaften 594 Ringen – mit Punktemaximum im Liegendteil – führte Leone mit einem Vorsprung zur Quali-Zweitplatzierten Emely Jäggi. Die Solothurnerin schoss mit 591 Zählern ebenfalls ein hervorragendes Resultat.

Im Final war Chiara Leone dann nicht mehr zu stoppen. Sie schoss konstant hohe 10er-Werte und verteidigte ihren Platz an der Spitze mit bis zu drei Punkten Vorsprung und wurde verdient Europameisterin. Damit nicht genug: Die Frickerin konnte sich endlich den Traum vom langersehnten Quotenplatz erfüllen. «Es ist unglaublich. Ich weiss fast nicht, was ich sagen soll. Es ging einfach alles auf. Das ist schon krass», sagte Leone nach ihrem Sieg und ergänzt: «Ich werde sicher noch kurz auf die Medaille anstossen, aber morgen früh geht es ja schon wieder weiter mit dem nächsten Wettkampf, bei dem ich auch vorne mit dabei sein möchte».

Sondereinsatz der Eltern

Auch ihre Eltern konnten den Wettkampf live miterleben. Allerdings ungeplant. Denn durch Missverständnisse beim Einladen des Materials ging Chiara Leones Schiesstasche vergessen und blieb im Schiessstand in Biel. Dies bemerkte das Team erst in Osijek. Daraufhin schnappten sich Leones Eltern die Schiesstasche ihrer Tochter und fuhren schnurstracks nach Osijek. Monika Leone musste sich dafür sogar noch frei nehmen. Aber: Ende gut, alles gut.

Team-Gold mit Rekordwertung

Auch Emely Jäggi gelang es im Final lange Zeit, ihren zweiten Platz zu halten, bis sie dann kurz vor Wettkampfende von der Polin Julia Piotrowska überholt wurde. Somit wurde die 15-Jährige Dritte. «Ich versuchte einfach, alles wie immer zu machen. Und es hat funktioniert», meinte die junge Schützin.

Weiter holten sich Leone und Jäggi gemeinsam mit Nina Christen den Europameistertitel in der Teamwertung. «Zum ersten Mal wurden die Schweizerinnen Europameisterinnen. Ein weiterer Meilenstein, der mich riesig freut», so Head-Coach Daniel Burger. «Es beweist, dass die jahrelange, intensive Förderung, unsere Strukturen sowie unser System gut funktionieren», so Burger weiter. «Es ist für mich eine Ehre, mit den beiden zu schiessen. Das ist nicht selbstverständlich», sagte Emely Jäggi zum Teamwettkampf, den sie gemeinsam mit den Gewehrprofis Chiara Leone und Nina Christen geschossen und dabei sogar noch den Europarekord gebrochen hatte. Platz 4 erzielte in der Qualifikation Audrey Gogniat mit 590 Punkten. Da die Jurassierin als RPO startete (Ranking Points Only), war sie nicht finalberechtigt. «Chiara hat überlegen gewonnen», sagte Head-Coach Daniel Burger stolz.

Nina Christen (588) wurde 13.; Sarina Hitz (585) belegte den 33. Platz. Allerdings startete die Thurgauerin wie Audrey Gogniat als RPO. Den zweiten Quotenplatz gewann Darya Chuprys. (mgt)