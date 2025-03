Chiara Leone ist Aargauer Sportlerin des Jahres 2024

Die 26-jährige Fricker Profi-Schützin und Olympiasiegerin von Paris 2024 wurde am Freitagabend an der Sport-Gala im Tägi Wettingen (in Abwesenheit) als Aargauer Sportlerin des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Chiara Leone setzte sich vor Nora Meister (Para-Schwimmen) und Matteo Giubellini (Kunstturnen) durch.

Chiara Leone gewann sowohl in der Beurteilung des Publikums (60% Gewichtung) als auch der Fachjury (40% Gewichtung). In beiden Ranglisten belegte die Fricktalerin den ersten Rang und sicherte sich so absolut verdient den Titel als Aargauer Sportlerin des Jahres 2024.